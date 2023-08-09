Россиянам рассказали, как приучить себя пить больше воды Врач Казачкова посоветовала держать на рабочем месте стакан с водой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы приучить себя пить больше воды, следует всегда держать на рабочем столе стакан с жидкостью, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Она отметила, что организм человека в значительной степени состоит из жидкости, и чтобы поддерживать здоровье, важно употреблять достаточное количество воды, даже если это не очень нравится.

Человеку нужна вода, даже если он не хочет ее пить. Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра. Вода — проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки, — пояснила врач.

Она отметила, что способность пить достаточное количество воды в день является привычкой, которую необходимо закладывать еще в детстве. Взрослому человеку медик рекомендовала всегда держать на рабочем столе стакан с водой. По словам Казачковой, в результате «рука сама будет тянуться» и человек начнет «делать маленькие глоточки». Врач подчеркнула, что «это стопроцентный совет, работает на всех».

Ранее врач общей практики Елена Горина посоветовала, чтобы крепче спать, незадолго перед отходом ко сну можно съесть банан, индейку или выпить молока. Она пояснила, что эти продукты богаты триптофаном, который синтезирует мелатонин. Благодаря этому улучшается качество сна, а на организм оказывается успокаивающий эффект.