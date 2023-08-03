Названы продукты, которые помогут крепче спать Врач Горина посоветовала есть бананы, чтобы крепче спать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы крепче спать, незадолго перед отходом ко сну можно съесть банан, индейку или выпить молока, посоветовала врач общей практики Елена Горина. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что эти продукты богаты триптофаном, который синтезирует мелатонин. Благодаря этому улучшается качество сна, а на организм оказывается успокаивающий эффект.

Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна. Еще одно преимущество этих продуктов заключается в том, что они достаточно сытные, — пояснила врач.

Вишня и киви также являются природными источниками мелатонина, уточнила специалист. Их часто назначают в качестве снотворного. Эти продукты могут регулировать циклы сна и бодрствования и помогают в борьбе с бессонницей благодаря содержащемуся в них серотонину. Способствуют быстрому засыпанию и богатые магнием орехи, например миндаль. На ночь можно выпить чай с ромашкой. Он содержит антиоксидант, который укрепляет сон. При этом остальные успокоительные чаи подходят не всем, но могут помочь снизить тревожность.

Горина добавила, что неправильное питание может спровоцировать бессонницу. Она порекомендовала отказаться от некоторых специй, вредных жиров и быстрых углеводов, чтобы не перегружать пищеварительную систему и не активизировать на ночь работу мозга. Кроме того, не надо пить кофеиносодержащие напитки позже 16:00. Врач посоветовала в течение дня разнообразно питаться, вставать в одно время и заниматься спортом.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что правильно подобранная подушка должна заполнить область между плечом и шеей. По ее словам, для вычисления размера подушки существует специальный треугольник, измеряющий размер плеча и высоту шеи.