Малышева рассказала, как выбрать идеальную подушку Малышева рассказала, что идеальная подушка должна заполнить область между плечом и шеей

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Правильно подобранная подушка должна заполнить область между плечом и шеей, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что для вычисления размера подушки существует специальный треугольник, измеряющий размер плеча и высоту шеи.

Есть такая линейка для выбора подушки, она есть во всех магазинах. Линейка позволяет посмотреть какой нужен размер. Подушка должна полностью заполнить пространство [между плечом и шеей], — сказала Малышева.

Она добавила, что правильно подобранная подушка — залог здоровья. Кроме того, Малышева рассказала, что на данный момент можно купить умную подушку, которая считывает фазы сна, частоту сердцебиения и дыхания. Это помогает установить, есть ли у человека остановка дыхания во сне, что повышает риск развития гипертонических и ишемических болезней.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что неглубокий сон на работе улучшает качество труда сотрудников. Он уточнил, что если проваливание в более глубокую фазу сна все же произошло, ему лучше посвятить примерно полтора часа. Однако в этом случае дневной сон не избавит от усталости. Поэтому днем спать лучше в таком положении, чтобы не допустить этого проваливания.