Сомнолог Кудинов рассказал, как правильно спать на работе Сомнолог Кудинов: неглубокий дневной сон на работе улучшает качество труда

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Дневной сон увеличивает работоспособность человека и снимает усталость, при этом достижение такого эффекта возможно, только если продолжительность сна не превышает определенное количество времени, рассказал в беседе с «Радио 1» член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в Международный день дневного сна, который отмечается 20 июля. По его словам, неглубокий сон на работе улучшает качество труда сотрудников.

Дневной сон — вещь полезная, если его продолжительность не больше 40 минут, а лучше — в районе 20 минут. Тогда мы не уйдем в другие стадии сна, более глубокие, и этот сон будет приносить облегчение. Дневной сон предназначен как раз для снятия усталости, повышения работоспособности, увеличения реакции. <...> Это действительно улучшает качество работы сотрудников, — рассказал специалист.

При этом он уточнил, что если проваливание в более глубокую фазу сна все же произошло, ему лучше посвятить примерно полтора часа. Однако в этом случае дневной сон не избавит от усталости. Поэтому днем спать лучше в таком положении, чтобы не допустить этого проавливания.

Лежа спать не рекомендуется. Можно это делать полусидя, чтобы точно проснуться через 20-40 минут, — пояснил сонмолог.

Ранее терапевт Татьяна Романенко объяснила, что человек испытывает сонливость в жаркую погоду в связи с замедлением физиологических процессов в организме. По ее словам, это является защитной реакцией: в жару организм пытается охладиться через замедление процессов обмена веществ и уменьшение выработки энергии.