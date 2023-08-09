В России может появиться маркировка фермерских продуктов

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С 1 марта 2024 года производители фермерской продукции смогут официально размещать на товаре обозначение «фермерский продукт», сообщают «Известия». По данным издания, соответствующий законопроект получил положительный отзыв правового управления Госдумы и осенью может быть принят.

В пояснительной записке отмечается, что производители такой продукции получат возможность легально размещать на упаковках обозначения «фермерский продукт», указывая по желанию и наименование региона, в котором его произвели.

Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется, — подчеркнули юристы Госдумы.

Авторы законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, ранее пояснили, что под фермерской предложено признавать сельхозпродукцию и продукцию ее первичной и последующей переработки. Речь идет в том числе о продовольственных товарах, произведенных из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и семян.

Ранее замглавы Минздрава Евгения Котова сообщила, что ведомство поддержало идею маркировки полезных продуктов питания. По ее словам, Минздрав концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли.