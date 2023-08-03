Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания

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Министерство здравоохранения России поддержало идею маркировки полезных продуктов питания, сообщила замглавы ведомства Евгения Котова, передает ТАСС. Таким образом она ответила на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Даванков в июле отправил письмо в Минздрав с предложением создать спецзнак на упаковке пищевых продуктов «Одобрено Минздравом РФ», который помог бы создать положительный имидж у полезных продуктов.

Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли, — заявила Котова.

Ранее Минздрав России опроверг слухи о новых платных видах медпомощи. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, появление таких слухов стало результатом неквалифицированной оценки нормативного акта. Кузнецов подчеркнул, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой, останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий. Помощь будет оказываться гражданам по полису ОМС.