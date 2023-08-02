Минздрав России опроверг слухи о новых платных видах медпомощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что некоторые виды медицинской помощи станут платными, не соответствует действительности, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, появление таких слухов стало результатом неквалифицированной оценки нормативного акта.

Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ, — заявил помощник министра.

Кузнецов подчеркнул, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой, останутся бесплатными в рамках программы государственных гарантий. Помощь будет оказываться гражданам по полису ОМС. Решение вопросов о назначении тех или иных медицинских процедур также будет приниматься лечащим врачом, никаких изменений в этом отношении не планируется.

По словам помощника главы ведомства, платные клиники также обязаны предоставить пациенту информацию о том, что он может получить помощь бесплатно. Кроме того, медицинские организации должны уведомлять пациентов о предельных сроках ожидания помощи, это положение закреплено постановлением правительства страны.

Адвокат Ирина Гриценко ранее заявила, что некоторые виды медицинских услуг станут платными с 1 сентября. Она утверждала, что к числу таких услуг относится вызов скорой помощи при внезапных острых заболеваниях, не угрожающих жизни.