Адвокат рассказала, какие медицинские услуги станут платными с 1 сентября Адвокат Гриценко: вызов скорой при неопасных заболеваниях станет платным с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые медицинские услуги станут платными с 1 сентября, рассказала адвокат Ирина Гриценко в комментарии агентству «Прайм». По ее словам, осенью с россиян смогут взимать плату за вызов скорой помощи при обострениях заболеваний, если болезнь не угрожает жизни пациента.

Неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги, — рассказала Гриценко.

В список платных услуг также включили медицинские обследования, которые проводятся не по назначению врача. Госпитализация без соответствующего направления также станет платной. Согласно тексту постановления правительства России, с 1 сентября россиянам будет необходимо оплачивать обычные лекарства, не закупленные стационаром. Препараты из списка жизненно необходимых останутся бесплатными.

Адвокат предупредила, что название платной услуги должно советовать номенклатуре Минздрава, а врачи не могут сначала ее оказать без договора, а затем потребовать платить.

Юрист Николай Чернышук ранее объяснил, как лечиться в частных клиниках по полису ОМС. По его словам, это возможно в учреждениях, зарегистрированных в реестре территориального фонда обязательного медицинского страхования. В таких клиниках имеются квоты на количество услуг, которые позволяют лечить пациентов с полисами бесплатно.