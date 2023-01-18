Россиянам объяснили, как лечиться в частных клиниках по полису ОМС Юрист Чернышук: в частных клиниках из территориального фонда ОМС можно лечиться по полису

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отоларинголог принимает пациента

Лечиться по полису ОМС можно как в государственных, так и в частных клиниках, рассказал «Радио 1» юрист Николай Чернышук. Однако этот принцип распространяется лишь на те медучреждения, которые зарегистрированы в реестре территориального фонда ОМС и оказывают амбулаторно-поликлинические услуги. По его словам, частным клиникам выдают квоты на количество медицинских услуг, которые позволяют лечить пациентов с полисом ОМС бесплатно.

Существующая экономическая модель подразумевает, что частной клинике выдаётся определённая квота на количество оказанных медицинских услуг. И эта квота может быть исчерпана. Однако сейчас существуют компенсационные механизмы для частных клиник, — пояснил Чернышук.

Юрист добавил, что граждане с полисом ОМС могут даже прикрепиться к частной клинике — в таком случае отказать в приеме ему уже не смогут. Важно помнить, что в таком случае пациент сможет получить лишь те услуги, которые предоставляет медучреждение, отметил эксперт. Однако если нужного специалиста в нем нет, пациента направят в другую поликлинику.

Если вы хотите прикрепиться к частной клинике, надо понимать, что вам будут доступны только те услуги, которые там предоставляют. А открепляясь от государственной поликлиники, вы теряете возможность вызвать терапевта на дом, — пояснил Чернышук.

Сенатор Владимир Круглый ранее заявил, что законодательство о страховых медицинских организациях России необходимо изменить, закрепив за страховщиками в системе ОМС конкретные функции. По его словам, страховые медицинские компании были созданы для консультирования пациентов и помощи им в решении проблем с получением медицинских услуг. Именно в этом их основная цель и основное предназначение — они должны решать проблемы застрахованных россиян, а не переводить деньги «из одного кармана в другой», получая деньги из Фонда ОМС и направляя их лечебным учреждениям, подчеркнул сенатор.