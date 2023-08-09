Диетолог призвал отказаться от двух продуктов в жару Диетолог Гинзбург призвал отказаться от мяса и соленых продуктов в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду лучше всего отказаться от мяса и соленых продуктов, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках, рассказал NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. Он напомнил, что мясо быстро портится при высокой температуре воздуха, а это может привести к пищевому отравлению.

Мясо относится к разогревающей пище, и после него сильно повышается температура тела. Содержащаяся в пище энергия идет на образование тепла. В мясе эта часть энергии довольно большая. Человек после такой еды сильнее нагревается, может нарушаться терморегуляция, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, — пояснил Гинзбург.

Диетолог посоветовал гипертоникам воздержаться от соленой пищи в жару, потому что избыток соли может привести к более высокому артериальному давлению, а у людей с заболеваниями почек возникает риск образования почечных камней.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала пить меньше кофеиносодержащих напитков в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания. Она порекомендовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день, а также добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей.