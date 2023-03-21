Россиян не смогли заставить съесть 25 кг рыбы Минсельхоз откажется от плана по увеличению потребления рыбы в РФ до 25 кг на человека

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План по увеличению потребления рыбы среди россиян в объеме до 25 кг на человека является практически недостижимым, поэтому от него следует отказаться, говорится в проекте поправок Министерства сельского хозяйства России. Как рассказал РБК представитель Росрыболовства, низкое потребление рыбы может быть связано с региональными особенностями, конъюнктурой рынка и падением покупательской способности.

На потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах влияет ряд факторов, не зависящих от Росрыболовства, — сказал собеседник РБК.

При этом источник агентства в Минсельхозе подчеркнул, что исключение плана по употреблению рыбы никак не скажется на реальном положении дел. По его мнению, россияне будут есть столько же рыбных изделий, сколько и раньше.

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» была запущена еще в 2014 году. Согласно ей, россияне должны были прийти к потреблению 25 кг рыбы в год, а поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами должно было составлять не менее 85% в год.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что у России возникли проблемы с темпами строительства судов рыбопромыслового флота, заказанных на российских верфях в рамках инвестиционных обязательств. По его словам, верфи не смогли справиться со строительством по коммерческим заказам в сжатые сроки и по фиксированной цене. В итоге постройка 11 судов приостановлена, убытки от срыва сроков строительства составили около 42 млрд рублей.