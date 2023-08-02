В России зафиксировали ускорение годовой инфляции Минэк сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 4,42%

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Показатель годовой инфляции в России вырос до 3,3% в июне, а в июле достиг отметки 4,42%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Согласно прогнозу ведомства, в 2023 году общий показатель инфляции составит 5,3%.

По состоянию на конец июля на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,13%. Такую тенденцию эксперты объясняют снижением темпа роста цен в продовольственном сегменте.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг при удешевлении авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне предыдущей недели. С одной стороны, увеличились темпы роста цен на легковые автомобили иностранных марок, с другой — замедлилось удорожание электро- и бытовых приборов, — сказано в отчете.

Ранее Центробанк опубликовал отчет, согласно которому в третьем квартале рост ВВП должен составить 3,6%, а в четвертом — 1,5%. Инфляция по итогам года должна составить 5–6,5%. По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост после снижения на 1,8% в первом. Инфляционное давление регулятор объяснил тем, что рост спроса, как со стороны государства, так и потребительского, начинает опережать возможности экономики по расширению выпуска.