Банк России улучшил прогноз по ВВП и ухудшил по инфляции Центробанк: инфляция в России составит 5–6,5% по итогам года

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После периода умеренного роста цен в России в последние месяцы инфляция ускорилась, а рост ВВП во втором квартале вырос до 4,8% в годовом выражении, сообщается в докладе Центробанка. В третьем квартале рост ВВП должен составить 3,6%, а в четвертом — 1,5%, прогнозирует ЦБ. Инфляция же по итогам года должна составить 5–6,5%. По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост после снижения на 1,8% в первом.

Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике, — сообщают докладчики.

Согласно интерпретации Центробанка, более значимое инфляционное давление отражает то, что рост спроса, как со стороны государства, так и потребительского, начинает опережать возможности экономики по расширению выпуска.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорится в отчете регулятора.

Ранее кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин заявил, что реальная инфляция для большинства граждан России по итогам 2023 года составит 25–30%. По его словам, росту затрат потребителей и экономических субъектов РФ способствует соединение потребительской инфляции с увеличением тарифов естественных монополий.