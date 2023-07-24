Экономист поделился тревожным прогнозом по инфляции в России Экономист Морковкин предрек реальную инфляцию в России в 25–30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальная инфляция для большинства граждан России по итогам 2023 года составит 25–30%, заявил в беседе с РИАМО доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин. По его словам, росту затрат потребителей и экономических субъектов РФ способствует соединение потребительской инфляции с увеличением тарифов естественных монополий.

Он назвал ежегодную индексацию тарифов на услуги ЖКХ существенным фактором влияния на рост инфляции в стране. Так, в последние годы рост затрат, связанных с увеличением тарифов естественных монополий, в среднем ежегодно составлял 5–8%. Вместе с потребительской инфляцией в 20–22%, включающей рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, реальная инфляция для значительной части россиян по итогам 2023 года может достигнуть 25–30%, считает экономист.

Данное явление получило название «инфляции издержек», и оно связано с ростом индекса потребительских цен преимущественно за счет увеличения постоянных затрат потребителей и экономических субъектов, а не только ростом денежной массы в экономике, — пояснил Морковкин.

Ранее РИА Новости привело данные расчетов, согласно которым в России зафиксирован самый низкий уровень продовольственной инфляции среди стран Европы. По данным агентства, соответствующий показатель составил 0,08%. При этом самый высокий уровень продовольственной инфляции наблюдается в Венгрии — 29,3%.