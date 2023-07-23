Россия отличилась наименьшей продовольственной инфляцией среди стран Европы

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Самый низкий уровень продовольственной инфляции среди стран Европы зафиксирован в России, следует из расчетов РИА Новости. По данным агентства, соответствующий показатель составил 0,08%. При этом самый высокий уровень продовольственной инфляции наблюдается в Венгрии — 29,3%.

Показатель выше 20% встречается также в Сербии. За ней следуют Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Странами с самыми низкими показателями инфляции, помимо России, стали Белоруссия, Швейцария, Португалия, Дания и Финляндия. Также отмечается, что в РФ зафиксирована дефляция на продукты и безалкогольные напитки впервые с 2018 года. Она достигла рекордных 1,12%.

Согласно расчетам, в большинстве европейских стран инфляция продемонстрировала замедление. На Кипре, Мальте, в Норвегии, Греции, а также в России показатели, напротив, ускорились.

В рамках исследования были проанализированы статистические данные 40 стран Европы. Учитывалось изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России ожидается увеличение цен на чипсы и газировку. По его информации, подорожание затронет такие фирмы, как Lays, Cheetos, «ХрусTeam», Adrenaline, Aqua Minerale, Lipton, «Любимый» и J7. Стоимость их продукции увеличится на 8–13%. Такая тенденция вызвана ростом цен на сырье для упаковок, уточнил канал.