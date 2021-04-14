Цены на нефть взлетели

https://static.news.ru/photo/6b722aaa-9d45-11eb-8b32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Рост мировых цен на нефть продолжает ускоряться. Нефтяная смесь марки Brent выросла на 4,7%, до $66,66.

На фоне опубликованных ранее данных Минэнерго США о запасах нефти в стране цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,7%, до $66,66, а майских фьючерсов на WTI — на 5,02%, до $63,2 за баррель, сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю снизились рекордными с февраля темпами — на 5,9 миллиона баррелей, и достигли 492,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

Банк России в феврале 2021 года повысил прогноз по цене на нефть Urals на 2021-й и 2022 год с $45 до $50 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее Россия и другие страны ОПЕК+ впервые в этом году договорились увеличить объём добычи нефти. По мнению экспертов, решение не было очевидным. Один из крупнейших потребителей нефти в мире — Европа — на фоне третьей волны пандемии начал вводить новые карантинные ограничения. Из-за сообщений об увеличении добычи нефть выросла в цене на 4%.