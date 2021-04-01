Пошли на повышение: Россия и ОПЕК решили увеличить добычу нефти

Россия и другие страны ОПЕК+ впервые в этом году договорились увеличить объём добычи нефти. По мнению экспертов, решение не было очевидным. Один из крупнейших потребителей нефти в мире — Европа — на фоне третьей волны пандемии начала вводить новые карантинные ограничения. Из-за сообщений об увеличении добычи нефть выросла в цене на 4%.

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи в мае-июле. Сейчас альянс в общей сложности сокращает производство топлива на 7 млн баррелей в день. Согласно новой договорённости, с мая добыча вырастет на 350 тысяч баррелей в сутки, на столько же — с июня, а с июля — ещё на 450 тысяч баррелей, сообщило Минэнерго Казахстана.

Суммарный рост производства за три месяца составит 1,15 млн баррелей в сутки. Об этом же заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, ситуация на рынке нефти нормализуется и настроения участников сделки более оптимистичные, чем ранее. В феврале уровень выполнения сделки составил 113%. Россия, получившая исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле, в мае-июле будет увеличивать её с учётом уже произошедшего прироста производства — на 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц.

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков называет решение ожидаемым. По его словам, оно направлено на поддержание цен.

Тренд идёт на снижение цены. Все ожидали, что вакцина остановит распространение коронавируса, однако в середине марта в Европу пришла третья волна: страны ЕС начали вводить ограничения, и ожидания повышения спроса на нефть ушли, что в свою очередь толкнуло цену на нефть вниз. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По мнению Юшкова, всех устроит нефть по цене в $50 за баррель, и он не исключает, что этот уровень будет достигнут уже к маю. На фоне введения новых карантинных ограничений потребление сократится, объясняет он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, напротив, указывает, что решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи с мая 2021 года стало неожиданностью для рынка.

Предполагалось, что альянс оставит в силе текущие ограничения. Кроме того, прогнозировалось, что Саудовская Аравия сохранит добровольное ограничение добычи дополнительно на 1 миллион баррелей в день. В пользу этого решения говорили такие факторы, как третья волна пандемии в Европе и ряде стран Азии, а также рост коммерческих запасов в США на протяжении почти двух месяцев, что говорит о пониженном спросе. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

И сама ОПЕК+ накануне обнародовала прогноз, где потребление пересматривается в сторону снижения от предыдущего уровня (на 5,6 млн баррелей в сутки против 5,9 млн баррелей в сутки на протяжении 2021 года).

Увеличение добычи на 350 тысяч баррелей в сутки в мае-июне и на 450 тысяч в июле Деев считает «плавным повышением для рынка». Он прогнозирует, что уже в ближайшее время нефть вернётся к отметкам $64-67 за баррель.

На фоне сообщений об увеличении добычи североморская марка нефти Brent показала рост — к 21:27 мск фьючерсы на июнь торговались по $64,91, а нефть марки WTI — $61,39 за баррель.

Напомним, ровно год назад прекратило действовать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Конфликт между основными участниками сделки — Россией и Саудовской Аравией — привёл к тому, что стоимость нефти рухнула до минимумов за десятилетия, а её хранилища переполнились. С мая 2020 года действует новое соглашение, условия которого неоднократно ужесточались.