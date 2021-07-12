Стало известно, обсуждали ли Путин и Байден ОПЕК+ и цены на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на мировых рынках нефти не затрагивалась в телефонном разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, Песков отрицательно ответил по поводу того, обсуждалась ли лидерами двух стран тема сделок по ОПЕК+.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России заявил о необходимости решения по сделке ОПЕК+. Он пояснил, что работу по этому поводу ведёт вице-премьер Александр Новак, по линии которого пока каких-либо контактов на высшем уровне не запланировано.

Также Байдена уличили в попытке пойти на компромисс со странами ОПЕК+. США заинтересованы в увеличении добычи нефти в рамках сделки. Кроме того, есть крупные энергетические компании, которым нужна высокая цена за нефть.