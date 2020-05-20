Цены на лимоны снизились в России

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский рассказал об изменении цен на лимоны в России. По его словам, они снизились на 30–40% от пиковых значений.
Уровень цен всё ещё выше, чем до пандемии коронавируса,
Сейчас мы просто видим, как на глазах цены возвращаются назад, что нам очень приятно, потому что лимоны используются везде и всюду активно, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба полагает, что цены на лимоны в России растут не только из-за сократившихся поставок. ФАС проведёт проверку на наличие на этом рынке картельных соглашений.
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