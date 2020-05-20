Цены на лимоны снизились в России

https://static.news.ru/photo/17e55236-9a99-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский рассказал об изменении цен на лимоны в России. По его словам, они снизились на 30–40% от пиковых значений.

Уровень цен всё ещё выше, чем до пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости. Однако в ведомстве надеются, что снижение продолжится.

Сейчас мы просто видим, как на глазах цены возвращаются назад, что нам очень приятно, потому что лимоны используются везде и всюду активно, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба полагает, что цены на лимоны в России растут не только из-за сократившихся поставок. ФАС проведёт проверку на наличие на этом рынке картельных соглашений.