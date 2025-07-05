Лимонный пирог с прованским характером — десерт, который не забудется!

Лимонный пирог с прованским характером — десерт, который не забудется!

Лимонный пирог с прованским характером — десерт, который не забудется! Этот пирог сочетает солнечную лимонную свежесть с тонкими хвойными нотками розмарина. Нежная текстура, яркий цитрусовый вкус и лёгкий травяной аромат создают удивительно гармоничное сочетание. Идеальный десерт для тех, кто любит необычные вкусы.

Ингредиенты

Яйца — 6 шт.

Мёд — 150 г

Топлёное масло — 200 г

Цедра лимона — с 3 фруктов

Сок лимона — из 2 плодов

Розмарин свежий — 1,5 ч. л.

Мука цельнозерновая — 250 г

Для глазури

Мёд — 100 г

Сок лимона — 2 ст. л.

Цукаты лимонные — для украшения

Приготовление

Желтки взбить с мёдом до светлой кремообразной массы. Добавить топлёное масло, цедру и лимонный сок. Муку смешать с розмарином, постепенно ввести в смесь. Белки взбить до устойчивых пиков. Аккуратно соединить белковую массу с тестом. Вылить в смазанную форму, выпекать при 150 °C 25–30 минут. Смешать мёд с лимонным соком, смазать тёплый пирог. Украсить цукатами и веточкой розмарина.

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