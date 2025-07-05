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05 июля 2025 в 07:00

Лимонный пирог с прованским характером — десерт, который не забудется!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный пирог с прованским характером — десерт, который не забудется! Этот пирог сочетает солнечную лимонную свежесть с тонкими хвойными нотками розмарина. Нежная текстура, яркий цитрусовый вкус и лёгкий травяной аромат создают удивительно гармоничное сочетание. Идеальный десерт для тех, кто любит необычные вкусы.

Ингредиенты

  • Яйца — 6 шт.
  • Мёд — 150 г
  • Топлёное масло — 200 г
  • Цедра лимона — с 3 фруктов
  • Сок лимона — из 2 плодов
  • Розмарин свежий — 1,5 ч. л.
  • Мука цельнозерновая — 250 г

Для глазури

  • Мёд — 100 г
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Цукаты лимонные — для украшения

Приготовление

  1. Желтки взбить с мёдом до светлой кремообразной массы. Добавить топлёное масло, цедру и лимонный сок. Муку смешать с розмарином, постепенно ввести в смесь. Белки взбить до устойчивых пиков. Аккуратно соединить белковую массу с тестом.
  2. Вылить в смазанную форму, выпекать при 150 °C 25–30 минут. Смешать мёд с лимонным соком, смазать тёплый пирог. Украсить цукатами и веточкой розмарина.

Ранее мы готовили овсяный кекс с чем угодно! Добавляем любую начинку — и всегда вкусно.

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лимоны
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десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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