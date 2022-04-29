Центробанк спрогнозировал сокращение ВВП на 10% в 2022 году

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Центробанк спрогнозировал сокращение российского ВВП на 8-10 % в 2022 году, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. По словам представителей Банка России, снижение темпов экономического производства будет связано с «факторами на стороне предложения». Уже в 2023 году в РФ ожидается переход к постепенному росту ВВП, считают члены ЦБ.

Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0-10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдёт к постепенному росту в условиях структурной перестройки, — сказано в сообщении.

В Центробанке добавили, что заметные позитивные изменения наступят в российской экономике в 2024 году, с прогнозируемым ростом ВВП на 2,5-3,5%.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что российский бюджет по итогам за 2022 года будет исполнен с дефицитом примерно в 1% ВВП. Он отметил, что в текущем году Россия перенесла затратные отсрочки по страховым взносам по ряду отраслей.

До этого в Минэкономразвития сообщили, что в марте рост ВВП России в годовом выражении составил 1,6%. Среди базовых отраслей экономики, согласно данным МЭР, на замедление роста ВВП особенно сильно повлияло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3% в годовом выражении после 6,3%, показанных в феврале. В свою очередь, рост в обрабатывающей промышленности замедлился в марте на 0,3% по причине снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. Что касается добычи полезных ископаемых, то здесь темпы роста увеличились на 7,8%.