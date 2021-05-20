Центробанк сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов

https://static.news.ru/photo/1ccf7088-ba19-11eb-9902-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовая инфляция в апреле снизилась в большинстве российских регионов. Наименьший рост цен зафиксирован на Чукотке (1,94%), наибольший — в Дагестане (7,98%). Замедление в основном связано с тем, что годом ранее в этот период цены на продовольствие выросли очень значительно, сообщили в Центробанке.

Продовольственная инфляция в апреле замедлилась под влиянием высокой базы прошлого года, когда наблюдался всплеск спроса и цен на ряд продуктов питания после введения режима самоизоляции (макароны, крупы, мясопродукты, цитрусовые), — говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор отметил, что цены на непродовольственные товары продолжили расти. Специалисты связывают это с увеличением издержек производителей, которые были вызваны повышением мировых цен на металлы, уголь, стройматериалы, нефть и продукты её переработки. Кроме того, выросли цены на жилищные и транспортные услуги.

Ранее сообщалось, что при расчёте индекса потребительских цен (инфляции) в России могут начать учитывать расходы населения на жильё в виде так называемой вменённой ренты — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости её владельцами. Вменённую арендную плату могут включить в расчёт официального уровня инфляции уже в 2023 году.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.