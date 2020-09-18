Центробанк сохранил прогноз по инфляции в районе 4%

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в 3,7-4,2%, на 2021 год — 3,5-4%. В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (с 3,4% в июле), по состоянию на 14 сентября она составила 3,7%.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, — сообщили в ЦБ.

Регулятор отмечает, что инфляционные ожидания населения и предприятий РФ остаются на повышенном уровне, при этом в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски преобладают. Аналитики признали, что в последние месяцы цены растут выше, чем ожидал Банк России. Они это связали с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции и с ослаблением рубля.

Как писал NEWS.ru, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор также сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения этого показателя будет обсуждаться на ближайших заседаниях в зависимости от развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом.