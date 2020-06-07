Цена нефти марки WTI достигла $40 впервые за три месяца

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI превысила $40. Это случилось впервые с 6 марта 2020 года. К 1:18 мск 8 июня данная марка нефти выросла в цене на 2,7%, до $40,01.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Также дорожали и августовские фьючерсы на нефть марки Brent. За них просили $42,78 за баррель. Рост составил 1,91%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Саудовская Аравия повысила стоимость экспортных поставок нефти в июле 2020 года. Для рынка Азии рост цен составил $5,60–7,30 за баррель. Аналитики прогнозировали более умеренное подорожание — примерно на $4 за баррель.
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