Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

https://static.news.ru/photo/817dcf88-a8d7-11ea-8b84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/Global Look Press

Саудовская Аравия повысила стоимость экспортных поставок нефти в июле 2020 года после совещания министров стран ОПЕК+. Для рынка Азии рост цен составил $5,60–7,30 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, аналитики прогнозировали более умеренное подорожание — примерно на $4 за баррель при скидках от $0,80 до $1,90 за «бочку».

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.