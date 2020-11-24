Цена биткоина превысила $19 тысяч

Впервые с декабря 2017 года цена биткоина превысила отметку в $19 тысяч.
По данным торговой площадки CoinDesk на 12:52 мск, биткоин в ходе торговой сессии
Доходность вложений в биткоины уже выросла до 147% годовых. Золото с начала года подорожало лишь на треть, а биткоин — в 2,5 раза,
На стоимость биткоина оказывают влияние и новости о грядущей массовой вакцинации от коронавируса. Чем ближе вакцинация, тем больше желание инвесторов рисковать и получать высокую доходность.
Некоторые эксперты также отмечают, что рост биткоина начался в конце сентября из-за недостатков существующих платёжных систем. Не исключено, что в ближайшее время произойдёт падение его цены, потому что держатели могут начать избавляться от активов в стремлении зафиксировать прибыль. При таком сценарии котировки могут снизиться до $12 тысяч.
Как писал NEWS.ru, сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.