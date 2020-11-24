Цена биткоина превысила $19 тысяч

https://static.news.ru/photo/3e5a093e-2e3c-11eb-88bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые с декабря 2017 года цена биткоина превысила отметку в $19 тысяч.

По данным торговой площадки CoinDesk на 12:52 мск, биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 3,56%, достигнув в пике отметки в $19 040. По данным на 13:02 мск, его курс находился на уровне $19 055 за штуку (+3,62%).

Доходность вложений в биткоины уже выросла до 147% годовых. Золото с начала года подорожало лишь на треть, а биткоин — в 2,5 раза, сообщает Investfunds. Стремительный рост стоимости биткоина и резкий спрос на него аналитики Deutsche Bank связывают с желанием инвесторов защитить свои сбережения от инфляции, так как в США и ЕС доверие к доллару и евро падает.

На стоимость биткоина оказывают влияние и новости о грядущей массовой вакцинации от коронавируса. Чем ближе вакцинация, тем больше желание инвесторов рисковать и получать высокую доходность.

Некоторые эксперты также отмечают, что рост биткоина начался в конце сентября из-за недостатков существующих платёжных систем. Не исключено, что в ближайшее время произойдёт падение его цены, потому что держатели могут начать избавляться от активов в стремлении зафиксировать прибыль. При таком сценарии котировки могут снизиться до $12 тысяч.

Как писал NEWS.ru, сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты биткоин, что нарушает российское законодательство.