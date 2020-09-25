Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшей криптобиржи

https://static.news.ru/photo/e9f42ecc-ff21-11ea-ba0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты Bitcoin, что нарушает российское законодательство.

В компании отметили, что до этого уведомления от государственных структур о наличии исков или судебных решений к ним не поступало, передаёт РБК. При этом организация продолжает оказывать услуги на территории РФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запрещает оплачивать криптовалютой товары и услуги.