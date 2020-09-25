Роскомнадзор заблокировал сайт крупнейшей криптобиржи

Сайт крупнейшей по торговым объёмам криптобиржи Binance попал в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что на площадке содержится информация о возможности приобретения криптовалюты Bitcoin, что нарушает российское законодательство.
В компании отметили, что до этого уведомления от государственных структур о наличии исков или судебных решений к ним не поступало,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запрещает оплачивать криптовалютой товары и услуги.
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