Курс биткоина установил новый рекорд

Курс биткоина достиг отметки $18,6 тысячи, это новый рекорд его стоимости.
Согласно данным портала Coinmarketcap, рост котировок по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии
Примечательно, что до исторического максимума биткоин дойдёт, если подорожает ещё на 7,5%.
Эксперты отмечают, что рост биткоина начался в конце сентября из-за недостатков существующих платёжных систем. Возможно, что в ближайшее время произойдёт падение его цены, ведь держатели могут начать избавляться от активов в стремлении зафиксировать прибыль. При таком сценарии котировки могут снизиться до $12 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что 31 октября стоимость криптовалюты биткоин выросла до рекордных $14 тысяч, максимума с 2018 года.