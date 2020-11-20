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Курс биткоина установил новый рекорд

22:32, 20 ноября 2020 22
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина достиг отметки $18,6 тысячи, это новый рекорд его стоимости.

Согласно данным портала Coinmarketcap, рост котировок по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 3,7%. Это наивысший показатель с декабря 2017 года.

Примечательно, что до исторического максимума биткоин дойдёт, если подорожает ещё на 7,5%.

Эксперты отмечают, что рост биткоина начался в конце сентября из-за недостатков существующих платёжных систем. Возможно, что в ближайшее время произойдёт падение его цены, ведь держатели могут начать избавляться от активов в стремлении зафиксировать прибыль. При таком сценарии котировки могут снизиться до $12 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 октября стоимость криптовалюты биткоин выросла до рекордных $14 тысяч, максимума с 2018 года.

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