ЦБ сообщил об уменьшении внешнего долга РФ на $30,3 млрд

https://static.news.ru/photo/ee4d94a6-0d6b-11eb-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешний долг России с начала года снизился на $30,3 млрд, следует из материалов Центробанка. Сейчас он составляет $461,2 млрд.

Снижение внешнего долга произошло за счёт уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки, говорится в сообщении регулятора.

При этом внешний долг РФ в 2019 году увеличился на $36,3 млрд — до $491,4 млрд с $455,1 млрд, , следует из материалов ЦБ РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный долг России в 2021 году пересечёт отметку в 20% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП. Такие данные указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов