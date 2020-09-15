Госдолг РФ в 2023 году превысит 21% ВВП из-за кризиса в связи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c90531a2-f7f1-11ea-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный долг России в 2021 году пересечёт отметку в 20% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП.

Такие данные указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в 2021 году объём госдолга увеличится до 20,3% ВВП, в 2022 году составит 20,8% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП.

При этом в проекте бюджета указано, что наибольшую долю в структуре госдолга будут иметь внутренние заимствования, в то время как внешний долг составит около 5,1–5,3 трлн рублей.

Объём государственных заимствований будет увеличен для реализации мер поддержки экономики из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также для покрытия дефицита бюджета.

Ранее глава российского Минфина заявлял, что в 2021 году объём госдолга приблизится к отметке в 20% ВВП.

В начале сентября NEWS.ru сообщал, что в 2021 году госдолг США может превысить объёмы ВВП страны — впервые с середины прошлого века.