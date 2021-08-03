ЦБ сообщил об оживлении на рынке инвестиций

Банк России сообщил о возможности инвестиционного оживления в II квартале 2021 года. В последнее время бизнес активно вкладывался в расширение мощностей, столкнувшись с самым высоким уровнем их загрузки за 10 лет. Если выход из пандемии будет быстрым, а инфляционный всплеск — разовым, экономическая ситуация в 2022–2023 годах может оказаться лучше, чем в 2018–2019 годах. Об этом сообщается в недавнем докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

В ежемесячном докладе о денежно-кредитной политике Банка России впервые опубликованы данные об основных экономических тенденциях в постпандемийную эпоху. Так, в обозримом будущем предполагается достаточно быстрый спад потребительской инфляции: пик инфляционного давления придётся на III квартал 2021 года.

При этом в конце первого полугодия 2021 года отмечается и явный рост инвестиционной активности, причём по большинству показателей она оказалась выше, чем за весь период 2016–2020 годов. В II квартале прирост инвестиций составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается с середины 2020 года на фоне максимального показателя загрузки производственных мощностей за последние десять лет. По оценкам экспертов, повышенная инвестиционная активность неизбежно отразится на структуре и темпах роста экономики в следующие два-три года.

Ранее Банк России сообщил о снижении инфляционного давления в июне — начале июля 2021 года. Об этом свидетельствует замедлившийся прирост потребительских цен за месяц, снижение базовой инфляции и медианы месячных приростов цен. По оценке ЦБ, по итогам года инфляция в стране останется на уровне 5,7–6,2%, а недавние решения по ключевой ставке позволят вернуть годовую инфляцию к значениям от 4% до 4,5% в 2022 году. В 2023 году и далее инфляцию планируется поддерживать на уровне 4%.