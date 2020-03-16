https://static.news.ru/photo/44172eb8-679c-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах».

С точки зрения функционирования финансовой системы и системы защиты прав потребителя легализация выпуска и, самое главное, организации обращения криптовалюты — это неоправданный риск. Поэтому в законопроекте прямо формулируется запрет на выпуск, а также на организацию обращения криптовалюты и вводится ответственность за нарушение этого запрета, — цитирует Гузнова РБК.

Также он отметил, что ограничения на владение криптовалютой не будут введены, так как «это абсурдно». Однако организации, которые выпускают цифровые активы, будут запрещены.

Сроки принятия законопроекта остаются неизвестны. Предполагается, что он будет одобрен в марте.

NEWS.ru ранее сообщал, что эксперты посоветовали скупать биткоины из-за обвала цен на криптовалюту. На сегодняшний день цена этого цифрового актива составляет около $4,9 тыс. за единицу.