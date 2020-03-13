https://static.news.ru/photo/a5ab816c-654c-11ea-81f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремительное падение стоимости биткоина ниже $6 тыс. долларов за единицу говорит о благоприятном времени для покупки криптовалюты. Такого мнения придерживается блокчейн-консультант Денис Смирнов.

Когда падает весь рынок, то падает в принципе всё. Биткоин хоть и является своеобразным защитным активом, но сейчас показал, что всё-таки вот эти каскады ликвидаций, которые произошли на биржах, от них никто не застрахован. В любом случае экономика восстановится, и сейчас отличная возможность, чтобы войти в этот рынок и закупить криптовалюту, — рассказал телеканалу «360» эксперт.

По его словам, обратный отскок криптовалюты произойдёт после мая, когда нефть снова подорожает, а экономика оттолкнётся от дна и начнёт расти.

Биткоин подешевел более чем на 20% и достиг отметки в $6139, а затем цена за единицу обрушилась ниже $6 тыс. долларов. Такое падение фиксируется впервые с мая 2019 года. По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, снижение цены криптовалюты происходит из-за ликвидации позиций инвесторами, которые считают её рисковым активом, писал NEWS.ru.