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С 1 апреля приостановлена покупка золота на внутреннем рынке драгоценных металлов в России. Об этом сообщил Центробанк.

Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

При этом в Центробанке отметили, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что резкое замедление роста мировой экономики повлекло повышение интереса к надёжным активам. По словам экономиста National Australia Bank Джона Шармы, сейчас золото собрало свои позиции как надёжный актив и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары.