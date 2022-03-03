ЦБ отменил торги на фондовой бирже 2 марта

Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской Бирже 2 марта в секции фондового рынка. Решение по торгам на 3 марта будет принято до 09:00 мск того же дня, сообщается на сайте регулятора.

Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях, — говорится в сообщении.

28 февраля Московская Биржа сообщила, что торги на ней завершатся в 19:00 мск. Стало известно, что на торговой площадке торги проводятся только на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, которые были открыты в 10:00 мск без утренней сессии. На фондовом рынке торгов не проводилось. Также сообщается, что утренние и вечерние сессии не будут проводиться с 1 по 5 марта 2022 года, целесообразность открытия остальных торгов будет оцениваться в зависимости от развития ситуации.

Утром 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Такая мера требуется для поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также повышения защиты сбережений граждан и компенсации возросших девальвационных рисков, рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По её словам, иностранные санкции изменили обменный курс рубля и ограничили использование золотовалютных резервов.