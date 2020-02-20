Центробанк рассчитывает, что все банки, имеющие универсальные лицензии, подключатся к 1 октября 2020 года к Система быстрых платежей (СБП).
Так как вот сейчас осуществляются временные темпы доработок, тестирования и подключения банков, мы полагаем, что к означенному сроку все, кому нормативным актом это предписано, должны успеть, — сказала директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Она также заверила, что ЦБ не допустит ситуации, при которой у банков не появится «невозможности исполнения этого требования».
Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк может начать подключение к общероссийской Системе быстрых платежей (СБП) в начале весны. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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