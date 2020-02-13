Сбербанк может начать подключение к общероссийской Системе быстрых платежей (СБП) в начале весны. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Планы одной из системно значимых кредитных организаций она озвучила на встрече банкиров с руководством регулятора, которая организована Ассоциацией банков России,
По словам Набиуллиной, «острый вопрос» о сроках присоединения Сбербанка к СБП настойчиво задают все участники финансового рынка.
Так называемые системно значимые банки — крупнейшие кредитные организации страны — должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019-го. Однако Сбербанк медлил с этим, в связи с чем был оштрафован Центробанком.
После этого, в первой половине октября, как писал NEWS.ru, Набиуллина
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