https://static.news.ru/photo/61b12a44-4e58-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк может начать подключение к общероссийской Системе быстрых платежей (СБП) в начале весны. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Планы одной из системно значимых кредитных организаций она озвучила на встрече банкиров с руководством регулятора, которая организована Ассоциацией банков России, передаёт ТАСС. Процесс, уточнила она, может начаться уже в марте.

По словам Набиуллиной, «острый вопрос» о сроках присоединения Сбербанка к СБП настойчиво задают все участники финансового рынка.

Так называемые системно значимые банки — крупнейшие кредитные организации страны — должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019-го. Однако Сбербанк медлил с этим, в связи с чем был оштрафован Центробанком.