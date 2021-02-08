Борьба на финише: каковы шансы Вашингтона остановить «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» будет достроен, но борьба за него на этом не закончится, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Газопровод нужно будет сертифицировать и ввести в эксплуатацию, и на каждом из этих этапов возможно вмешательство противников данного проекта. По информации СМИ, они уже обсуждают возможность контролировать работу газопровода и отключать его по мере необходимости. Какое будущее ждёт «Северный поток — 2» — в материале портала.

Сооружение газовой магистрали вышло на финишную прямую. Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода, успешно провело морские испытания и приступило к трубоукладке в водах Дании. Об этом NEWS.ru сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. В компании отметили, что все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

Строительство «Северного потока — 2» возобновилось, несмотря на новые санкции США и многочисленные призывы западных политиков остановить этот проект. Ситуация также обострилась после ареста в России Алексея Навального — крупнейшие западные страны призвали Москву освободить его.

Впрочем, официальные власти государств ЕС по-прежнему поддерживают проект. Так, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» пока остаётся неизменной. Солидарность с Берлином выразили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Шансы, что российский газопровод всё же будет достроен, очень высоки, полагают эксперты.

В пользу успешного завершения проекта «Северный поток — 2» говорит целый набор фактов. Долго готовившийся новый пакет американских санкций в итоге был одобрен Конгрессом США с мягкими формулировками. В частности, санкции не могут вводиться против государственных структур ЕС. Поэтому немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не подпадут. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Тем не менее, по её словам, нельзя сбрасывать со счетов возможность негативного развития событий. Тот же «Газпром» при размещении евробондов в середине января в соответствующем проспекте предупредил о возможной остановке «Северного потока — 2» из-за политического давления, предупреждает эксперт.

Угроза проекту строительства газопровода существует даже в самой Германии. Так, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с идеей введения моратория на достройку «Северного потока — 2», чтобы дать время ЕС, США и России провести переговоры о роли данного проекта. По словам парламентария, необходимо убедиться, что трубопровод не будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран, сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов считает, что США, в свою очередь, напротив, готовы смягчить позицию по «Северному потоку — 2».

Была новость о том, что Штаты высказали готовность не вводить санкции против газопровода при соблюдении определённых условий и даже готовы пойти на переговоры. Это сигнализирует о том, что поезд стронулся с мёртвой точки. Новой администрации Белого дома нужно улучшать отношения с Европой, и это более важный момент, чем один трубопровод. Для «Газпрома» готовность Штатов к переговорам — это лучше, чем введение новых санкций. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

«Выключатель» для газопровода

Даже если «Северный поток — 2» будет успешно достроен, проблемы не исчезнут. Как стало известно, власти Германии обсуждают идею создания механизма временного отключения газопровода. Об этом сообщил деловой журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники. По его информации, в этом случае Германия сможет в одностороннем порядке останавливать транспортировку природного газа по магистрали. Причём поводом для такого шага может быть сокращение поставок газа через Украину.

Jan Koller/CTK/Global Look Press

Ранее о схожих предложениях со стороны США сообщила газета Handelsblatt. По её информации, Вашингтон намерен договориться о возможности временного отключения газопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину. По мнению Белого дома, таким образом Москва не сможет использовать «Северный поток — 2» как инструмент давления на Киев.

Подобный механизм будет сложно прописать, не нарушая законодательство, считает Марсель Салихов.

Невозможно представить документ, на основании которого режим эксплуатации «Северного потока — 2» изменяется в зависимости то того, что происходит на территории Украины, которая даже не входит в состав Евросоюза. Не говоря уже о том, что невозможно установить правила работы для одного конкретного газопровода — правила должны касаться всех объектов. Это похоже на заявления политиков, которые просто не до конца понимают, насколько такой шаг сложно оформить юридически, — отметил эксперт.

Тем не менее, по словам эксперта, риски для работы газопровода всё ещё остаются. Даже если он будет введён в эксплуатацию, возможно появление каких-то ограничений. Такое уже было с первым «Северным потоком», которому одно время не разрешали работать более чем на половину мощности, пояснил эксперт.

Напомним, в конце 2019 года Москва и Киев договорились об условиях транзита газа через территорию Украины. По данному соглашению, в 2020 году Россия должна была прокачивать через соседнее государство 65 млрд кубометров газа в год, а с 2021-го объём транзита сократился до 40 млрд кубометров.

Прецедента создания механизмов отключения газопровода ещё не было, отмечает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Он считает такой подход довольно странным, потому что все транспортные маршруты работают по необходимости загрузки — объёмы прокачки определяются только спросом и предложением. К тому же непонятно, как можно требовать от России каких-то гарантий прокачки через Украину, если при этом никто не гарантирует потребление российского газа в Европе, задаётся вопросом экономист.

По его словам, завершение строительства «Северного потока — 2», напротив, пойдёт на пользу отношениям в газовой сфере России, Украины и ЕС.

Украина перестанет быть безальтернативным маршрутом, и тогда Киеву, желающему использовать свою ГТС и зарабатывать на ней, придётся идти на конструктивный разговор и предлагать нормальные рыночные условия транзита. Думаю, что при определённых условиях такие поставки будут представлять интерес. Если получится вывести ситуацию из политической плоскости к рыночным отношениям контрагентов, то она упростится и, возможно, Россия даже захочет поставлять больше газа, чем заявлялось. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Больше газа

Между тем холодная зима вынудила европейцев увеличить потребление природного газа, в результате его запасы в подземных хранилищах стали резко сокращаться. На прошлой неделе уровень резервов в Европе опустился ниже 50% от их полной вместимости, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В Германии запасы упали до 42,44%, во Франции — до 39,65%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущий показатель запасов в Евросоюзе уже на 2,77 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. При этом, по прогнозам, европейские морозы сохранятся и на этой неделе. Так, в Восточной Европе температура опустится до минус 15 градусов. На этом фоне интерес к российскому газу может стать ещё выше.

Объёмы экспорта «Газпрома» в Европу в 2021 году могут вырасти до 178–183 млрд кубометров, считает Мария Белова.

Это произойдёт не только из-за текущей суровой зимы и ожидаемого восстановления экономик по мере вакцинации от коронавируса, но и потому что планируемые к запуску мощности СПГ в мире будут либо несколько ниже, либо сопоставимы с прогнозируемым на 2021 год приростом глобального спроса. А с учётом отсутствия второй волны пандемии в странах АТР эти рынки перетянут на себя все дополнительные объёмы сжиженного газа, — пояснила эксперт.

Осенне-зимний период — традиционный пик нагрузки на все газотранспортные системы. Если есть труба, которая может сбалансировать загрузку Северной и Центральной Европы, — это большой плюс для системы, отмечает Вячеслав Кулагин. По его словам, текущая погода будет стимулировать европейцев поддержать ввод в строй «Северного потока — 2».

Для стабильного газоснабжения Европы должна быть нормальная стабильная сеть поставок. Российский газопровод построен по современным технологиям и способен обеспечить высокий уровень надёжности поставок. Думаю, шансы, что он будет достроен, достаточно высоки, если не будет дополнительных политических факторов, — отметил экономист.

По его мнению, завершение строительства «Северного потока — 2» возможно уже к лету. Потом несколько месяцев может занять ввод газопровода в строй.