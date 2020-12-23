Назло Америке: стали известны сроки достройки «Северного потока — 2» 

«Северный поток — 2» могут ввести в строй к началу следующего осенне-зимнего сезона, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что укладку труб на последнем участке газопровода в водах Дании планируется начать 15 января 2021 года. Эксперты полагают, что видимых причин для остановки проекта уже нет, но США всё же попытаются затормозить строительство. Каким будет финал самого громкого газового проекта России этого года — в материале портала.

Датское морское управление опубликовало уведомление для мореплавателей, согласно которому баржа «Фортуна» планирует с 15 января 2021 года начать укладку труб газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Вместе с «Фортуной» в работах будут задействованы суда «Мурман» и «Балтийский исследователь», а также другие суда обеспечения. «Балтийский исследователь» и ранее сопровождал «Фортуну», однако «Мурман» впервые фигурирует в качестве судна, которое примет участие в строительстве газопровода, сообщает РБК.

Как следует из уведомления, укладка труб будет идти сразу по двум параллельным веткам газопровода. Вокруг места строительства будет создана временная защитная зона — по 200 метров с каждой стороны.

Оператор строительства газопровода компания Nord Stream 2 AG не стала комментировать данную новость, сославшись на информацию, указанную на сайте датского морского ведомства. В пресс-службе компании NEWS.ru сообщили, что не могут предоставить дополнительную информацию.

Речь идёт о достройке участка протяжённостью порядка 150 км. Ранее газета «Коммерсант» писала, что «Фортуна» может укладывать трубы со скоростью 1,5 км в день. Простые расчёты говорят, что газопровод может быть достроен за три с лишним месяца. Хотя стоит учесть негативный погодный фактор — зимой на Балтийском море часто бывают штормы, во время которых укладка труб не ведётся.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Если строительство «Северного потока — 2» будет идти непрерывно, то силами одной «Фортуны» его можно будет завершить осенью, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Если же к проекту присоединится ещё одно судно — «Академик Черский», то газопровод, возможно, будет готов уже к июлю.

Я полагаю, что в реальности скорость укладки будет меньше 1 км в день. Сейчас «Фортуна» работает на немецком участке — на мелководье. Какая скорость будет на датском участке, сказать сложно, всё-таки «Фортуну» изначально не предполагалось использовать для укладки труб на серьёзных глубинах. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

По мнению эксперта, для достройки оставшегося участка газопровода в одиночку «Фортуне» потребуется 8–9 месяцев, а в паре с «Академиком Черским» — 5–6 месяцев. Поэтому было бы логично, чтобы второе судно тоже участвовало в строительстве, ведь оно лучше приспособлено для больших глубин, отмечает специалист.

Одиночное плавание

Примечательно, что в уведомлении Датского морского управления трубоукладчик «Академик Черский» не упомянут. Следовательно, его не планируют задействовать в данных работах.

Обычно в заявке указывают судно, которое будет работать непосредственно сейчас, и, видимо, в использовании второго судна пока необходимости нет, отмечает начальник отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Тем не менее эксперт полагает, что такая необходимость может возникнуть и вполне возможно, что «Академик Черский» позже присоединится к проекту.

Теоретически прокладку труб можно завершить за три с лишним месяца, но на практике потребуется больше времени. Есть погодные условия, есть технические моменты, например, подвоз труб. Думаю, что строительство будет завершено ближе к лету. Это хороший срок, чтобы дальше сертифицировать газопровод и в осенне-зимний период войти с работающей трубой. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что достройка датского участка может занять несколько месяцев, если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, строительство «Северного потока — 2» возобновилось полторы недели назад на небольшом незавершённом участке в германских водах. Там «Фортуне» предстояло уложить 2,6 км труб на глубине менее 30 м. По информации, распространённой Государственным управлением водными путями и судоходством Штральзунда, работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Таким образом, «Фортуна» вполне успеет переключиться на датский участок к 15 января. Между тем Датское энергетическое агентство (ДЭА) пока не получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода в исключительной экономической зоне королевства, сообщает ТАСС. Как пояснили ранее в ДЭА, перед возобновлением работ по прокладке труб Nord Stream 2 AG должна представить обновлённый график.

Бесполезные санкции

Сооружение «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года, после введения пакета санкций США против строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратил дальнейшие работы. После этого Россия привела в Балтийское море собственные суда-трубоукладчики, чтобы завершить проект своими силами.

Igor Kuznetsov/Nord Stream 2

Сейчас Вашингтон пытается протолкнуть новый пакет санкций против «Северного потока — 2». Он включён в оборонный бюджет на следующий финансовый год, который уже получил одобрение обеих законодательных палат США.

Лучшим ответом на противодействие реализации проекта «Северный поток — 2» будет его завершение, заявил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обнародование конкретных сроков строительства говорит о том, что, вполне возможно, так и будет.

США будут продолжать вставлять палки в колёса всеми доступными способами, но вряд ли смогут помешать, если европейцы не сдадутся под этим нажимом. Это возможно, но маловероятно. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Строительство уже идёт с учётом нового санкционного пакета США, отмечает Вячеслав Кулагин. По его словам, эти санкции не запрещают «Фортуне» укладывать трубы.

Там есть дополнительные ограничения, но они в данный момент не ведут к остановке строительства. Да, они осложняют процесс оснащения судов дополнительным оборудованием, но мы этот этап уже прошли — суда уже готовы. Может, даже хорошо, что появилась ясность по поводу санкций, теперь хотя бы партнёры понимают, что запрещено, а что разрешено, — пояснил экономист.

В текущих условиях эксперт не видит причин для остановки строительства, если только не возникнет какой-то форс-мажор, например, выход из строя работающего судна. Поэтому, по его мнению, с высокой вероятностью газопровод будет достроен.

Новый пакет санкций США будет мешать с организационной точки зрения, но это не сильно повлияет на сроки строительства, уверен Алексей Белогорьев. Возможно, Вашингтон постарается придумать новые ограничения, но одними только правовыми методами остановить строительство будет сложно.

Самый большой риск связан с позицией Германии. Есть она вдруг изменится, то «Северный поток — 2» может быть просто не введён в эксплуатацию. Но такой сценарий маловероятен, до сих пор Берлин поддерживал проект, — отметил эксперт.

Он полагает, что если ничего непредвиденного не случится, то до конца следующего года газопровод может быть введён в эксплуатацию. Поставки по нему природного газа, скорее всего, начнутся с января 2022-го.