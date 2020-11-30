Дружим против: зачем Украина и США тормозят «Северный поток — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» заморожено уже почти год из-за введённых Соединёнными Штатами санкций против компаний, участвовавших в прокладке труб. Как оказалось, «благодарить» за наложенные ограничения нужно не только Вашингтон, но и Киев. По информации западных СМИ, именно украинские лоббисты помогли американцам определить уязвимые места в проекте, чтобы остановить его реализацию. Смогут ли противники газопровода окончательно блокировать строительство «Северного потока — 2», разбирался NEWS.ru.

В течение нескольких лет представители Украины пытались помочь Вашингтону ввести ограничения в отношении проекта «Северный поток —2». В результате им удалось поучаствовать в процессе разработки американских санкций против строительства газопровода, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, речь идёт о двух людях — сотруднике украинской компании «Нафтогаз» Вадиме Гламаздине и Александре Харченко, которого газета называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. Представители Украины, как утверждается, взаимодействовали с сенаторами США — республиканцем Тедом Крузом и членом Демократической партии Джин Шахин.

Вадим Гламаздин и Александр Харченко пытались выявить уязвимое место в проекте «Северный поток — 2», сообщает газета. Для этой цели они привлекли к работе находящиеся в Киеве аналитические центры, которые специализировались на энергетической сфере. В 2018 году лоббисты определили слабое место — отсутствие у России судов для прокладки по морскому дну труб необходимого диаметра. Они предположили, что наибольший эффект дадут санкции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. В итоге соответствующие ограничения были приняты властями США в декабре 2019 года, что побудило швейцарскую компанию Allseas остановить строительство газопровода и выйти из проекта.

Украина никогда не скрывала, что выступает против реализации проекта «Северный поток — 2», и Киев вёл переговоры на эту тему со всеми своими союзниками в Европе и США, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Меры противодействия оказались эффективными, по крайней мере, с точки зрения задержки проекта. Он был остановлен в самый разгар строительства. На декабрь 2019 года у «Газпрома» действительно не было собственных мощностей по прокладке труб необходимого диаметра. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Украина тут же получила преимущество от остановки строительства «Северного потока — 2», отмечает эксперт. Буквально через неделю после этого она заключила контракт на транзит российского газа в Европу на достаточно благоприятных для себя условиях.

Если ввод в строй газопровода будет задерживаться и дальше, это повысит зависимость «Газпрома» от украинского транзита, полагает экономист. В результате, если спрос на российский газ в Европе будет восстанавливаться, скорее всего, в следующем году нашей стране придётся прокачать через Украину больше прописанных в контракте 40 млрд кубометров.

Глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин полагает, что совместные действия Киева и Вашингтона объясняются совпадением коммерческих интересов двух стран.

Украина хочет заработать на транзите газа, а США — устранить своего конкурента на европейском рынке, за который сейчас идёт очень серьёзная борьба. Туда пришёл американский сжиженный природный газ, но ему нереально конкурировать с российским трубопроводным. Поэтому Штаты используют шанс, чтобы уменьшить поставки нашего газа и нарастить свои. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Украина выигрывает от любой задержки проекта «Северный поток — 2», потому что повышается интерес к украинской ГТС, полагает эксперт. Поэтому можно не сомневаться в том, что Киев приложил определённые усилия, чтобы подсказать США «правильные» идеи, отмечает экономист.

Новые санкции

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Тем временем американцы готовят новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Ранее стало известно, что представители сената и Палаты представителей конгресса договорились о дополнительных ограничениях, которые будут включены в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год. Под их действие могут подпасть страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами, которые работают на строительстве трубопровода.

Украинские лоббисты рассчитывают, что очередные ограничения со стороны США полностью остановят проект «Северный поток — 2», пишет WSJ. По мнению Вадима Гламаздина, когда по этим санкциям пройдёт голосование и они приобретут силу закона, возможности продолжить строительство газопровода уже не будет.

С этим не согласны российские эксперты. Новый санкционный пакет не сможет полностью блокировать данный проект, уверен заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Санкции могут создать дополнительные препятствия, для обхода которых потребуются время и ресурсы, но не более того. Украина в результате ничего не получит. Выигрыш США тоже не очевиден. В краткосрочной перспективе они увеличивают издержки на завершение проекта, но при этом в стратегическом разрезе убивают свой имидж союзника Европы и статус добросовестного поставщика газа на рынок. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Тем временем санкции США уже вынудили норвежскую компанию DNV GL — крупнейшее в мире классификационное общество — отказаться от предоставления услуг, связанных с морскими судами. Вместе с тем пока DNV GL не отказалась сертифицировать сам газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства, сообщает РБК. Компания должна выдать сертификат соответствия в отношении газопровода, без которого он не сможет начать работу.

В случае ухода норвежской компании Nord Stream 2 AG может привлечь для этих работ другую, уверен Алексей Белогорьев. По его словам, новые санкции США не могут полностью остановить реализацию проекта. Однако это может создать дополнительные правовые и организационные сложности для его участников и привести к очередной потери времени.

Пока у проекта «Северный поток — 2» есть официальная поддержка со стороны властей Германии, у него есть шансы на реализацию. Вот если Берлин от него отвернётся, тогда на газопроводе можно ставить крест, — отметил экономист.

Возобновление строительства

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава полагает, что Вашингтону нужно признать, что остановить проект «Северный поток — 2» уже не получится. Эксперт отмечает три проблемы, которые могут препятствовать завершению работ: наличие подходящего трубоукладчика, ограничения США против компаний, предоставляющих страховку, и сертификация газопровода. Санкционное давление на «Северный поток — 2» может увеличить сроки строительства, но «Газпром» в любом случае найдёт способ преодолеть каждое из трёх основных препятствий, заявила эксперт агентству Bloomberg.

Тем временем проектная компания Nord Stream 2 AG планирует до конца текущего года возобновить строительство газопровода. Пока речь идёт о достройке небольшого участка в германских водах.

Мы планируем возобновить работы на основании соответствующего разрешения в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовём конкретное судно, которое будет использовано, позже, — сообщили NEWS.ru в компании.

Планы возобновления строительства говорят о том, что подрядчики смогли оснастить необходимым оборудованием суда, чтобы вести укладку труб, считает Вячеслав Кулагин. Главное, по его словам, заключается в том, что появилась физическая возможность завершить прокладку газопровода.

Сроки строительства сейчас уже не столь критичны. Основная нагрузка на газопроводы идёт в осенне-зимний период. Понятно, что эту зиму мы проходим без «Северного потока— 2». Но к следующему осенне-зимнему сезону нужно постараться, чтобы он был. Таким образом, у строителей есть время до следующей осени, чтобы провести необходимые работы, — отметил эксперт.

Говорить о возможных сроках завершения проекта можно только тогда, когда Nord Stream 2 AG приступит к строительству на датском участке газопровода, считает Алексей Белогорьев. С учётом имеющихся у «Газпрома» мощностей, на завершение этого участка и проведение пусконаладочных работ потребуется не меньше шести месяцев. Если достройка начнётся в декабре этого года, то к августу-сентябрю 2021-го можно начать коммерческие поставки по газопроводу, подытожил экономист.