Наконец достроили: США проигрывают России битву за «Северный поток — 2»

Шансы на успешное завершение строительства «Северного потока — 2» резко возросли после возобновления укладки труб на одном из участков газопровода, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Начало работ говорит о том, что подрядчикам удалось решить технические вопросы и они способны своими силами завершить этот проект. Тем временем Вашингтон старается узаконить новый пакет санкций против «Северного потока — 2». Однако эти ограничения уже не остановят стройку, полагают эксперты.

Строительство «Северного потока — 2» возобновилось, хотя и не совсем там, где этого ожидали. Подрядчики решили попробовать свои силы сначала на небольшом незавершённом участке в германских водах. Это подтвердил оператор строительства газопровода — компания Nord Stream 2 AG.

Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями, — подтвердили NEWS.ru в компании.

По информации, распространённой Государственным управлением водными путями и судоходством Штральзунда, работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Возобновление строительства — позитивный сигнал, считают эксперты. Это говорит о том, что у строителей есть возможность реализовать проект в условиях действующих и планирующихся ограничений со стороны США, отмечает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Начало строительства означает, что удалось провести необходимое дооснащение судов и те могут выполнять работы на морских глубинах. Возможно, германский участок был выбран, чтобы протестировать судно. Кроме того, там небольшие глубины, ближе к берегу и технологически проще вести работы. Также нужно учитывать погодные условия, которые отличаются в разных частях Балтийского моря. Видимо, решили, что правильнее начать именно оттуда. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Напомним, строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратил дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Санкции не помеха

Несмотря на возобновившееся строительство газопровода, Соединённые Штаты продолжают сеять сомнения по поводу завершения проекта. Эта труба «никогда не будет транспортировать российский газ», заявил высокопоставленный представитель администрации США, слова которого приводит агентство dpa. Он полагает, что если бы компания Nord Stream 2 AG действительно могла завершить проект, она бы давно это сделала.

Ранее посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Об этом в интервью газете Handelsblatt сообщила исполняющая обязанности посла в Германии Робин Куинвилл. В ответ Минэнерго ФРГ заявило, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против участвующих в проекте европейских компаний.

Тем временем Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий финансовый год, который предполагает введение новых ограничительных мер против «Северного потока — 2». До этого документ получил одобрение конгресса. Однако в то, что меры Вашингтона остановят российский проект, не верят уже и западные СМИ. Россия будет продолжать достраивать газопровод «Северный поток — 2», несмотря на усилия США, написало агентство Bloomberg.

«Северный поток — 2» будет достроен, несмотря ни на какие санкции со стороны Соединённых Штатов, уверен заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В принятых Конгрессом США санкциях не прошла самая жёсткая редакция. Были предложения ввести ограничения даже против германских государственных организаций, но в итоге формулировки были смягчены. Вашингтон сейчас пытается лавировать, чтобы, с одной стороны, сохранить лицо, показать, что он по-прежнему борется с проектом, с другой — оставить себе поле для манёвра в переговорах с европейцами, которые всё больше раздражены поведением США. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Тем нем менее эксперт полагает, что США могут продолжить вставлять палки в колёса проекту до самого его окончания.

Новый пакет санкций оставляет возможность для продолжения строительства «Северного потока — 2», считает Вячеслав Кулагин.

Там есть компромиссные лазейки, которые позволяют европейским компаниям участвовать в строительстве и оказывать услуги через некие организации с определённым статусом. Эти окошки дают возможность завершить проект так, чтобы никто не потерял лицо, — отметил эксперт.

По его словам, другой пакет ограничений появится не раньше, чем будет принят уже следующий оборонный бюджет. Следовательно, у России есть год на то, чтобы завершить строительство в нынешних санкционных условиях.

В следующем году

На момент остановки работ по «Северному потоку — 2» строителям оставалось проложить примерно 160 км труб в водах Дании. Это последний и основной незавершённый участок газопровода. Когда там могут начаться работы, пока неизвестно. В компании Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших строительных работах на морском участке сообщат дополнительно.

Wolfram Scheible/Nord Stream 2

То, что работы ведутся в режиме максимальной информационной тишины, оправданно, потому что проект реализуется практически в условиях ведущихся против него военных действий, отмечает Алексей Гривач.

Строительство газопровода может завершиться в течение нескольких месяцев, но как именно оно будет продвигаться, вопрос сложный. Есть много факторов и неопределённостей, связанных в том числе с санкциями и необходимостью их обходить. Плюс есть погодный фактор, взаимодействие с регуляторами, бюрократические процедуры, — отметил эксперт.

У России нет необходимости достроить газопровод к какой-то конкретной дате, поскольку мощности для транспортировки газа европейским клиентам пока достаточны. Нужно завершить проект как можно быстрее, чтобы не тратить лишние ресурсы, но без штурмовщины и без ущерба качеству, считает специалист.

При благоприятных погодных условиях прокладку оставшегося участка можно завершить за несколько месяцев, соглашается Вячеслав Кулагин.

Если, например, прокладывать по два километра в день, получится в районе трёх месяцев. Но многое зависит от того, как будут идти работы, какая будет комбинаторика судов, будут ли укладывать параллельно две нитки. Также темпы строительства зависят от погодных условий, учитывая зимний период, и от того, потребуется или нет какое-либо дооснащение в ходе выполнения работ, — отметил эксперт.

По его мнению, логичнее всего было бы достроить «Северный поток — 2» к лету. Вместе с тем специалист не исключает, что даже после завершения строительства могут быть предприняты попытки помешать вводу газопровода в эксплуатацию. Во-первых, остаётся вопрос, связанный с сертификацией только что построенной магистрали. Без этого газопровод не может быть запущен. Плюс не исключены попытки Польши опротестовать проект через свой антимонопольный орган. Нужно грамотно юридически и политически пройти этот период, понимая, что там ещё будет немало сложностей, подытожил экономист.