Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что больше половины кафе и ресторанов могут уйти с рынка, потому что государство не оказало адекватной помощи.

Сейчас 77% предприятий питания не работают, 23% продолжают, но в слабом режиме, только на доставку. Плюс проблемы с арендодателями, которые говорят «вы же открыты — платите арендную плату». Уже на 50% сокращен персонал в ресторанном бизнесе по всей стране, — отметил эксперт на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По его словам, ресторанный бизнес не попал под государственные субсидии, которые давали организациям, чтобы они сохранили 90% персонала. Он считает, что одна из главных проблем сейчас — это налоги, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7-8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.