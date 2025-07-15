Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 12:03

Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров

Кафе «Версаль» в Екатеринбурге приостановило работу из-за сальмонеллеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбургское кафе «Версаль», где посетители заразились сальмонеллезом, приостановило работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на банкетную службу учреждения. Заведение не будет работать до выяснения обстоятельств.

Ситуация у нас какая – приостановили деятельность нашего предприятия до выяснения обстоятельств в связи со случившимся. На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты еще не готовы, нужно время, – отметили в кафе.

Ранее СМИ сообщили, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Всего на симптомы отравления пожаловались больше 60 человек. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез — часть студентов продолжает лечиться в инфекционной больнице.

До этого в Магарамкентском районе Дагестана увеличилось количество пострадавших от употребления некачественной воды. Согласно данным пресс-службы Минздрава республики, за последние четыре дня зафиксировано 372 случая отравления, причем 357 из них — дети дошкольного и школьного возраста. Причиной инцидента стало загрязнение водопроводной сети после сильных дождей.

отравления
кафе
сальмонелла
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России
Россиянам дали совет, что делать при попытке вербовки СБУ
Названы продукты для продления жизни
«Пищать на весь мир»: раскрыто, чего добиваются ВСУ атаками по жителям РФ
Минобороны России раскрыло нанесенный ВСУ за сутки урон
Молния ударила по Останкинской телебашне и попала на видео
Политсоветник назвал адресата речи Трампа о 50 днях на сделку
Американист оценил последствия пошлин Трампа против России
Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость
Свыше сотни беспилотников ВСУ перехватили над Россией
Названы две причины закрытия угольных предприятий в России
В Минобороны раскрыли успехи ВС России в ДНР
Суд отдал бренд «Пираты Карибского моря» российскому производителю рома
Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный
Euroclear увидел экспроприацию в замысле насчет активов России
Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз
В Вильнюсе отказались признавать россиян и белорусов победителями на забеге
Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров
Военэксперт объяснил, откуда ВСУ запустили десяток дронов по Воронежу
Рубль резко полетел вниз? Каковы курсы валют 15 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери
Россия

Ситуация в Курской области утром 13 июля: кровопролитные бои, потери

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.