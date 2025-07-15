Кафе на Урале приостановило работу после отравления будущих прокуроров

Екатеринбургское кафе «Версаль», где посетители заразились сальмонеллезом, приостановило работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на банкетную службу учреждения. Заведение не будет работать до выяснения обстоятельств.

Ситуация у нас какая – приостановили деятельность нашего предприятия до выяснения обстоятельств в связи со случившимся. На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты еще не готовы, нужно время, – отметили в кафе.

Ранее СМИ сообщили, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея. Всего на симптомы отравления пожаловались больше 60 человек. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез — часть студентов продолжает лечиться в инфекционной больнице.

До этого в Магарамкентском районе Дагестана увеличилось количество пострадавших от употребления некачественной воды. Согласно данным пресс-службы Минздрава республики, за последние четыре дня зафиксировано 372 случая отравления, причем 357 из них — дети дошкольного и школьного возраста. Причиной инцидента стало загрязнение водопроводной сети после сильных дождей.