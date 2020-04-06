Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

https://static.news.ru/photo/b06cbad6-77e8-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У России и Саудовской Аравии возникли новые препятствия по урегулированию ситуации на нефтяном рынке. Стороны не могут согласовать параметры сокращения добычи.

Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США. Однако американский лидер Дональд Трамп пока исключает эту возможность. Глава Белого дома заявил, что США введут значительные пошлины на импортную нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению относительно снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

Ранее, как писал NEWS.ru, саудовская госкомпания Saudi Aramco решила отложить до 10 апреля объявление официальных цен на нефть (official selling prices, OSP) на май. Окончательная стоимость будет зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.