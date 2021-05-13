Бизнес отчитается о повышении цен на мясо

https://static.news.ru/photo/7c8d8c7e-b49e-11eb-8959-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей обосновать повышение цен на мясо, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Бизнесу придётся отчитываться. Сответствующие запросы от Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы поступили «Ленте» и Национальной мясной ассоциации.

Кроме того, на недавних совещаниях ведомство призывало ретейлеров не поднимать цены на мясо. Такая тенденция наблюдалась в период с 1 по 10 мая, из-за повышения спроса на данный вид продукции в связи с окончанием поста и начала сезона шашлыков.

По данным Росстата, с начала года розничная стоимость свинины и говядины выросла на 4%, до 280 руб./кг и 376 руб./кг соответственно. Охлаждённые и мороженые куры подорожали на 12,5%, до 165,5 руб/кг.

Ранее сообщалось, что средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25%. Шашлычный набор потянул на 1958 рублей, год назад покупка шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса обходилась в 1561 рублей.