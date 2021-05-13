Бизнес отчитается о повышении цен на мясо

Министерство промышленности и торговли России обязало торговые сети и производителей обосновать повышение цен на мясо, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Бизнесу придётся отчитываться. Сответствующие запросы от Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы
Кроме того, на недавних совещаниях ведомство призывало ретейлеров не поднимать цены на мясо. Такая тенденция наблюдалась в период с 1 по 10 мая, из-за повышения спроса на данный вид продукции в связи с окончанием поста и начала сезона шашлыков.
По данным Росстата, с начала года розничная стоимость свинины и говядины выросла на 4%, до 280 руб./кг и 376 руб./кг соответственно. Охлаждённые и мороженые куры подорожали на 12,5%, до 165,5 руб/кг.
Ранее сообщалось, что средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, за год вырос на 25%. Шашлычный набор потянул на 1958 рублей, год назад покупка шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса обходилась в 1561 рублей.