Биткоин упал до февральских значений

В понедельник, 17 мая, стоимость биткоина на криптобирже Binance падала до $42,1 тысячи, свидетельствуют данные торгов.
Такая цена является рекордной с февраля этого года. За минувшие сутки актив подешевел на 10%, а за май — на 29%. На 20:50 мск биткоин торгуется на уровне $42,8 тысячи.
Кроме того, крупнейшие альткоины также снизились. Ethereum за прошедшие 24 часа подешевел на 11%, а Binance Coin, Cardano и XRP — на 10%. Аналитики связывают такое падение котировок с критикой биткоина генеральным директором Tesla Илоном Маском.
13 мая стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.
На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин