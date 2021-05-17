Биткоин упал до февральских значений

https://static.news.ru/photo/0b0b28e8-b739-11eb-bbe9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 17 мая, стоимость биткоина на криптобирже Binance падала до $42,1 тысячи, свидетельствуют данные торгов.

Такая цена является рекордной с февраля этого года. За минувшие сутки актив подешевел на 10%, а за май — на 29%. На 20:50 мск биткоин торгуется на уровне $42,8 тысячи.

Кроме того, крупнейшие альткоины также снизились. Ethereum за прошедшие 24 часа подешевел на 11%, а Binance Coin, Cardano и XRP — на 10%. Аналитики связывают такое падение котировок с критикой биткоина генеральным директором Tesla Илоном Маском.

13 мая стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.

На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин потерял в цене 15,29% и опустился до $46,8 тысячи.