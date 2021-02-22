Биткоин меньше чем за сутки подешевел на $10 тысяч

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Цена на биткоин в ходе торгов упала на $10 тысяч за 19 часов.

Сейчас криптовалюта оценивается в $47,7 тысячи, следует из данных биржи CoinMarketCap. Два дня назад стоимость актива составляла $58,3 тысячи.

Вечером в понедельник, 22 февраля, самая популярная криптовалюта — биткоин — резко упала в цене. Её стоимость в определённый момент снизилась почти на 17%. Резкий взлёт биткоина начался в конце прошлого года — 16 декабря он побил державшийся с 2017 года исторический максимум в $20 042.

А ровно два месяца спустя, 16 февраля, криптовалюта уже преодолела психологическую отметку в $50 тысяч. В воскресенье, 21 февраля, был побит очередной рекорд, когда стоимость биткоина достигла $58 352 долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Общаясь в Twitter с одним из пользователей, он сообщил, что по его мнению, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом.

При этом его компания Tesla вложилась в биткоин, что привело к росту цены на криптовалюту. В результате котировки Tesla обвалились, а сам миллиардер потерял более чем $15,2 млрд.