Илон Маск считает текущие цены на криптовалюты завышенными

https://static.news.ru/photo/4a8fe33a-73b1-11eb-bdea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Общаясь в Twitter с одним из пользователей, Маск сообщил, что по его мнению, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Однако, как любая система данных, она подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

Учитывая всё это, [цены на] bitcoin и etherium кажутся высоковатыми, — цитирует Маска ТАСС.

20 февраля цена на биткоин вновь превысила исторический максимум — по результатам торгов он стоит $57 тысяч. Он подорожал на 8,36% за сутки.

Как писал NEWS.ru, стоимость биткоина начала резко расти и превысила $37 тысяч после того, как американский миллиардер Илон Маск упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter. Он в своей подписи в соцсети добавил хештег bitcoin и написал отдельным постом «В ретроспективе это было неизбежно». До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч. Таким образом, рост примерно за час до упоминания Маском составил примерно 16%.