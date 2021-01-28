Цена биткоина подскочила после поста Илона Маска

https://static.news.ru/photo/4fc2560e-622b-11eb-99b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина начала резко расти и превысила $37 тысяч после того, как основатель космической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск упомянул криптовалюту на своей странице в Twitter.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 17,2% и достигал отметки в $36 315. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина росла на 19,23%, до $37 155.

Стоимость резко подскочила после того, как Маск в своей подписи в соцсети добавил хештег «bitcoin» и написал отдельным постом «В ретроспективе это было неизбежно».

До публикации криптовалюта торговалась чуть выше $32 тысяч. Таким образом, рост примерно за час до упоминания Маском составил примерно 16%.

Как писал NEWS.ru, ранее директор российского представительства крупнейшей биржи по объёму торгов криптовалютами Binance Глеб Костарев сообщил, что снижение стоимости биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами. Цена самой популярной криптовалюты на биржах 22 января опускалась ниже $30 тысяч.