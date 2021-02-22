Стоимость биткоина упала ниже $50 тысяч

https://static.news.ru/photo/95bc8a0a-7520-11eb-8786-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером в понедельник, 22 февраля, самая популярная криптовалюта — биткоин — резко упала в цене. Её стоимость в определённый момент снизилась почти на 17%.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, в 17:16 цена биткоина была зафиксирована на уровне $47,6 тысячи. Три минуты спустя валюта чуть укрепилась и стоила $49,9 тысячи. К 18:03 биткоин уже снова превысил $50 тысяч и торговался на уровне $53,9 тысячи за единицу.

Резкий взлёт биткоина начался в конце прошлого года — 16 декабря он побил державшийся с 2017 года исторический максимум в $20 042. А ровно два месяца спустя, 16 февраля, криптовалюта уже преодолела психологическую отметку в $50 тысяч. В воскресенье, 21 февраля, был побит очередной рекорд, когда стоимость биткоина достигла $58 352 долларов.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость евро во время торгов на МосБирже поднялась на 1,24% по сравнению с предыдущей сессией, достигнув отметки 91,0075 рубля за единицу, следует из статистики площадки на 16:27 мск 22 февраля 2021 года. В последний раз показатель превышал планку в 91 рубль 4 февраля 2021-го.